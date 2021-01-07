Шэн: «Сочи» строит команду на будущее. Это оптимальный вариант для меня

Нападающий Павел Шэн прокомментировал переход в ХК «Сочи». Южане получили права на форварда в результате обмена с «Салаватом Юлаевым».
«Как состоялся переход? Несколько раз было общение со спортивным директором «Сочи» Андреем Зюзиным. Он говорил, что его клуб заинтересован в молодых хоккеистах и готов обменять мои права из «Салавата Юлаева». Пандемия в Северной Америке затягивалась, и я понял, что переход в «Сочи» — клуб, который строит команду на будущее, — оптимальный вариант.
Оправдались ли ожидания? Да, полностью. В «Сочи» профессиональная организация, отличная инфраструктура, одна из лучших арен в Европе. Меня отлично встретили, многих ребят знаю, пересекался с ними в юниорских и молодёжных сборных. Конкуренция в клубе высокая, всё создано для роста игроков», — приводит слова Шэна Russia-Hockey.ru.
- 7 января 2021
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