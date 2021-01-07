Разин: сказал Хартли, что он красавец, пользу нашему хоккею приносит. Он, видимо, не понял

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (3:4).

«Ничего не буду говорить об оценке игры, поздравлю «Авангард» и Боба Хартли с победой. Ещё отмечу очень техничное судейство. О чём разговаривал с Хартли на повышенных тонах в перерыве? Я его похвалил, сказал, что он красавец, в России работает, очень много пользы нашему хоккею приносит. Я ему по-русски сказал, а он, видимо, не понял», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Посмотреть момент разговора Разина и Хартли можно на официальном сайте КХЛ, начиная с отметки 1:12 на плеере. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 9 января дома встретится с магнитогорским «Металлургом», а «Северсталь» 10 января в Череповце — с ХК «Сочи».