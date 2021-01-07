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Заварухин: сейчас важно каждое очко, «Сибирь» борется за плей-офф

Заварухин: сейчас важно каждое очко, «Сибирь» борется за плей-офф
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал победный результат гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (6:1).

«На старте игры мы выстояли в меньшинстве, потом забили хорошие голы. Команда играла дисциплинированно, выполнила установку тренеров. Довольны этой победой. Нам сейчас важно каждое очко, мы боремся за плей-офф. Сделали акцент перед игрой, чтобы игроки прятали свои броски и чаще бросали верхом. В третьем периоде попросили ребят не отбрасывать шайбу, сохранять инициативу. Планируем набирать очки и бороться за путёвку в Кубок Гагарина, прежде всего, за счёт качественной обороны и хороших контратак», — приводит слова Заварухина пресс-служба лиги.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» 12 января дома встретится со СКА, а «Куньлунь» 10 января в Хабаровске — с местным «Амуром».

«Сибирь» в гостях разгромила «Куньлунь», забросив 6 шайб
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