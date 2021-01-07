Немировски: у «Торпедо» не такое хорошее движение, как я бы хотел. Это нужно поправить

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (2:3).

«Начали игру хорошо. Во втором периоде отдали инициативу сопернику, в третьем играли на равных, а в конце пропустили обидный гол. Не понравилась сегодня наша игра в формате «пять на три». Игроки знали, что надо делать, но на площадке было видно недопонимание. Играть более плотно против Сергея Мозякина? Все знают, что он большой мастер. Ему достаточно одного момента, чтобы забить гол.

Сейчас важно восстановиться перед следующей игрой. После Нового года у нас не такое хорошее движение, как я бы хотел. Это необходимо поправить. Лишний день отдыха перед следующим матчем нам в этом поможет. Отсутствие Зията Пайгина обусловлено болезнью. Игру Джастина Клуса оценить тяжело, но он старался. Кочетков не присутствовал в заявке по причине ротации», — приводит слова Немировски пресс-служба лиги.