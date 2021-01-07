Э. Галимов: СКА проиграл три матча, но никто не опускает руки. Готовимся к дерби с ЦСКА
Нападающий СКА Эмиль Галимов прокомментировал неутешительный результат гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом» (1:4).
«Плохо сыграли, мало бросали, мало шли на ворота, проиграли всю борьбу. «Локомотив» превзошёл нас в желании. Сегодня были моменты, но после травмы тяжело поймать свою игру. Надо больше работать, чему нас в Ярославле всегда и учили. Проиграли три матча, но никто не опускает руки, есть время подготовиться к «армейскому» дерби», — приводит слова Галимова пресс-служба лиги.
Это третий кряду проигрыш санкт-петербургского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 10 января дома встретится в «армейском» дерби с ЦСКА, а «Локомотив» 9 января в Риге — с местным «Динамо».
«Локомотив» уверенно обыграл СКА в домашнем матче КХЛ
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