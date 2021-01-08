И. Воробьёв: доволен игрой Мозякина. Он и двигался лучше и гол свой забил. Молодец
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (3:2).
В концовке второго отрезка нападающий «Магнитки» Сергей Мозякин забросил эффектную шайбу. 39-летний форвард отличился впервые с 27 ноября 2020 года и прервал восьмиматчевую безголевую серию. Всего на его счету стало 14 (7+7) очков в 25 матчах нынешнего чемпионата.
«Плотная игра, в которой обе команды сражались. В концовке мы вовремя подставили клюшку, забили гол и вырвали победу. Игрой Сергея Мозякина доволен. Он и двигался лучше и гол свой забил. Молодец.
Два гола забило четвёртое звено? У нас нет деления на первое и четвёртое звенья. У нас все звенья хорошие», — цитирует Воробьёва пресс-служба КХЛ.
Мозякин забил первый гол с ноября! Открылся и в падении расстрелял пустой угол ворот
Травма спины у звёздного форварда позади, а команда Ильи Воробьёва оказалась сильнее «Торпедо».
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