Вайсфельд — об Аскарове: если позиционируешься как преемник Василевского, нужны подвиги

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд поделился мнением об игре голкипера Ярослава Аскарова на молодёжном чемпионате мира 2021 года.
«Тут важно понять — кем мы его считаем? Если просто хорошим вратарем, то Ярослав сыграл нормально. Грубых ошибок не допускал, ничего не привёз. Но если его расценивать как одного из лучших вратарей в мире по своему году, тогда спрос с Аскарова совсем другой. Такой вратарь должен вытаскивать матчи. Особенно когда команде тяжело, когда у нее игра не идёт. А такого на этом турнире не было.
Поэтому впечатление от игры Аскарова двойственное. Он не напорол. Но и шансов партнерам не дал. Возьмите полуфинал с канадцами. Когда мы на первой же минуте пропускаем — о каких шансах речь? Я не скажу, что он виноват в той шайбе. Но если ты позиционируешься как преемник Андрея Василевского в сборной России, то надо подвиги совершать!
Все удивляются — как же так вышло, что Аскаров постоянно терял клюшку во время игры. Но мне показалось, что Ярослав ее не терял, а намеренно отбрасывал в тех эпизодах. Потому что она ему в тот момент мешала. И это отчасти он сам подтвердил в своем интервью после турнира. Но тогда к нему другой вопрос. Если ты клюшку сам специально отбросил, зачем потом берешь ее у полевого игрока? Ведь понятно, что при атаке на твои ворота ты оборону серьёзно ослабляешь, если клюшку у защитника забираешь.
Вообще это какой-то нонсенс. Никогда не видел, чтоб вратарь так часто без клюшки оставался. Тут же подсчитали — 15 раз за турнир! Есть повод задуматься. Раньше за ним такого не замечалось», — приводятся слова Вайсфельда на сайте «Матч ТВ».
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