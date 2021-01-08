Московское «Динамо» сыграет с «Динамо» Мн и «Витязем» в юбилейной форме 15-летней давности

Московское «Динамо» сыграет с минским «Динамо» (9 января) и «Витязем» (12 января) в юбилейной форме 15-летней давности, сообщается на официальном сайте бело-голубых. Она является точной копией той, в которой «Динамо» 15 лет назад одержало победу в Кубке европейских чемпионов.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» московского «Динамо».

«Московское «Динамо» бережно относится к сохранению клубных традиций и к памяти о славных страницах динамовской истории, написанных нашими предшественниками. Поэтому нам хотелось сделать что-то особенное на 15-летие победы в Кубке европейских чемпионов. Уверен, для игроков нынешнего «Динамо» возможность сыграть в джерси, посвящённых славной победе, тоже будет нерядовым событием. Именно так и создаётся та связь поколений, которая является основой динамовского духа, живущего в нашем клубе.

Кстати, на арене будет немало героев 15-летней давности — мы специально пригласили их на эти матчи. Но присутствие как минимум троих нам было гарантировано: среди творцов той победы главный тренер нашей команды Владимир Крикунов, тренер по вратарям Виталий Еремеев, а также один из тренеров минского «Динамо» Михаил Грабовский, которого мы тоже рады будем приветствовать на «ВТБ Арене». Предчувствую отличную атмосферу на этих играх, так как знаю, что у многих болельщиков самые тёплые воспоминания о том успехе 15-летней давности, они с радостью вспомнят свои эмоции и вновь окунутся в ту атмосферу», — отметил генеральный директор ХК «Динамо» Москва Евгений Кровопусков.