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Стали известны бригады большинства «Вашингтона» перед стартом нового сезона НХЛ

Стали известны бригады большинства «Вашингтона» перед стартом нового сезона НХЛ
Хоккей / НХЛ 0
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«Вашингтон Кэпиталз» возобновил тренировочный процесс перед стартом нового сезона Национальной хоккейной лиги. Клубная журналистка Саманта Пелл рассказала о бригадах большинства, которые наигрывает новый главный тренер команды Питер Лавиолетт.

Первая бригада работает по схеме «4+1»: её образовали нападающие Александр Овечкин, Никлас Бекстрём, Евгений Кузнецов, Ти Джей Оши и защитник Джон Карлсон. Во втором сочетании на данный момент собраны форварды Якуб Врана, Том Уилсон, Рихард Паник, а также защитники Джастин Шульц и Дмитрий Орлов.

Напомним, что тренировочная база «Кэпиталз» находится всего в нескольких милях от места беспорядков, которые недавно прошли в Вашингтоне, поэтому было принято решение досрочно закрыть её из-за комендантского часа начиная с 18:00. Сейчас база открыта для занятий.

Тренировочная база «Кэпиталз» закрыта из-за комендантского часа в столице США
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