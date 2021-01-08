Стали известны бригады большинства «Вашингтона» перед стартом нового сезона НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» возобновил тренировочный процесс перед стартом нового сезона Национальной хоккейной лиги. Клубная журналистка Саманта Пелл рассказала о бригадах большинства, которые наигрывает новый главный тренер команды Питер Лавиолетт.

Первая бригада работает по схеме «4+1»: её образовали нападающие Александр Овечкин, Никлас Бекстрём, Евгений Кузнецов, Ти Джей Оши и защитник Джон Карлсон. Во втором сочетании на данный момент собраны форварды Якуб Врана, Том Уилсон, Рихард Паник, а также защитники Джастин Шульц и Дмитрий Орлов.

Напомним, что тренировочная база «Кэпиталз» находится всего в нескольких милях от места беспорядков, которые недавно прошли в Вашингтоне, поэтому было принято решение досрочно закрыть её из-за комендантского часа начиная с 18:00. Сейчас база открыта для занятий.