Вайсфельд: идея Ларионова в принципе выглядит утопической. Она работала 30 лет назад

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд поделился мнением о декларируемом стиле молодёжной сборной России под руководством Игоря Ларионова. Специалист ответил на вопрос, можно ли в принципе побеждать на крупных турнирах, делая ставку лишь на комбинационный атакующий хоккей.

«Мне кажется, что эта идея в принципе выглядит несколько утопической. Она работала 30 лет назад. Так и то при наличии в сборной СССР Ларионова, Макарова и Крутова. Конечно, когда у тебя есть мастера, которые на голову превосходят всех остальных в мире, можно в любом стиле играть и всё равно побеждать. Но в современном хоккее такого тотального превосходства ни у кого нет и быть не может.

Когда я работал в Высшей школе тренеров, заведующий кафедрой Валентин Савин дал Владимиру Петрову задание: подготовить доклад, как играло в обороне звено Михайлов — Петров — Харламов. Я специально потом пришёл послушать. Вот Петров рассказывает: при атаке с ходу мы действовали так, при позиционной атаке — вот так. Савин его послушал и говорит: «Всё это хорошо, но у тебя тема была — игра в обороне». А Петров отвечает: «Так когда у тебя за спиной Харламов, соперник об атаке не думает, поэтому в обороне мы вообще не играли». Поэтому советский стиль классный, когда у тебя одна тройка Макаров — Ларионов — Крутов, а другая Хомутов — Быков — Каменский. У соперников же рядом с ними поставить некого. А как мы сейчас себе подобное превосходство в классе обеспечим? За счёт чего?

Почему мы вдруг решили, что будем играть именно в такой стиль? Вот никто в мире в него уже не играет, а мы будем. Мне кажется, что сейчас вообще нельзя декларировать «мы играем только в обороне» или «мы играем только в атаке». Наоборот, все сборные пытаются действовать универсально, все средства использовать для победы, когда пять игроков впереди и пять сзади. А мы вдруг решили одной атакой себя ограничить», — приводятся слова Вайсфельда на сайте «Матч ТВ».