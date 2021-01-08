Шэн: в «Сочи» требования как у Брагина. Это современный хоккей, который принёс успех США

Форвард «Сочи», бывший игрок молодёжной сборной России Павел Шэн поделился мнением о тактике новой команды.

«Знаю, что раньше главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский работал в системе сборной России. В принципе требования у него те же, что в своё время у Валерия Брагина, – играть компактно, агрессивно, с давлением на защитников соперника. Это и есть современный хоккей, который в Эдмонтоне принёс успех американцам и который в ряде матчей показали наши хоккеисты», – цитирует Шэна Russia-Hockey.

В 2019 году стал бронзовым призёром МЧМ в составе молодёжной сборной России. В семи матчах турнира забросил три шайбы и отдал одну голевую передачу. Шэн выбран «Бостоном» на драфте-2018 в седьмом раунде под общим 212-м номером.