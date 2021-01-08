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Рогов — о непопадании на МЧМ-2021: честно работал на сборах, тренеры сделали свой выбор

Рогов — о непопадании на МЧМ-2021: честно работал на сборах, тренеры сделали свой выбор
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Защитник МХК «Алмаз» Иван Рогов высказался о непопадании в состав молодёжной сборной России на чемпионат мира 2021 года.

«В двух последних матчах 2020 года я провёл всего четыре периода: во второй встрече с «Атлантом» так убрал соперника с пятачка, что меня удалили до конца матча! Судья в том моменте сказал мне, что я переборщил и он не может не дать мне удаление до конца игры. Просто за пару дней до этого я ездил в Хельсинки вместе с «Северсталью» – там «Йокерит» забил нам гол с пятачка, и тренеры за этот момент мне очень сильно напихали. Поэтому на матчи теперь выхожу с чётким настроем – с моего пятака нам никто забить не должен.

Почему не поехал на Кубок Карьяла? Слегка заболел перед сборами, поэтому не смог поехать на турнир – лечился. Возможно, впоследствии это сыграло против меня при определении состава на МЧМ: всё-таки тренеры не видели меня в матчах со взрослыми соперниками. Возможно, они решили не рисковать. Со своей стороны я хорошо готовился к сборам, усердно тренировался – делал всё, чтобы получить свой шанс.

В результате не попал на МЧМ? Все меня спрашивают об этом, но я считаю, что попасть в десятку лучших молодых защитников страны — тоже почётно. Я честно работал на сборах, тренеры сделали свой выбор. Я видел матчи МЧМ, в игре сборной отмечал те моменты, которые отрабатывал вместе с командой. Например, я наигрывался в спецбригаде меньшинства, видел, что ребята действуют как тренировках. Да и в других компонентах я видел домашние заготовки, например в движении по зоне или вбрасываниях», — цитирует Рогова пресс-служба МХЛ.

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