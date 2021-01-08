Ларионов-младший: недостаточно просто не быть расистом, нужно быть антирасистом

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Игорь Ларионов — младший, сын трёхкратного обладателя Кубка Стэнли и главного тренера молодёжной сборной России Игоря Ларионова, осудил расизм в своём выступлении в «Твиттере».

«Мы должны использовать наши платформы, чтобы отстаивать то, во что мы верим. Мы создали вакцину против пандемии, на что понадобилось около года, но мы не можем найти решение отвратительной проблемы, которая существует сотни лет. Я сталкивался с несправедливостью из-за моего происхождения всю жизнь. Я даже представить не могу, насколько сложнее была бы моя жизнь, не будь я белым иммигрантом.

В конце концов очевидно, что расизм и неравенство – это болезнь. Если вы не видите этого или не можете признать, то вы часть проблемы. Недостаточно просто не быть расистом, нужно быть антирасистом», – говорится в заявлении Ларионова-младшего.