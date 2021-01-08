Уткин — о МЧМ-2021: Ларионов — растерянный человек, пытающийся воссоздать свою молодость

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о выступлении молодёжной сборной России под руководством Игоря Ларионова на чемпионате мира 2021 года.

«Два слова о появлении Игоря Ларионова в качестве тренера молодёжки. Ребят, не бывает тренера, дебютирующего в 60 лет, с идеями. Если идеи столько лежат, они не актуальны. Если идеи актуальны, а человек терпит их бурление в себе, ну, они того не стоят.

Советский хоккей как стиль — это не система взглядов и не вкус. Это не выбор внешнего вида. Советский хоккей — это индустрия. Основанная на адской конкуренции, на желании пробиться, вот это вот всё. Этой индустрии нет. Эта индустрия смотрит на нас с противоположной стороны. Это Девон Леви, вратарь, который сделал турнир. Он не гений. Не факт, что открытие. Он просто абсолютно лучший на данный конкретный момент.

И есть система, да хоть хаос, который это выявляет. Россия противопоставляет этому некогда великого игрока (моего любимого), в 60 лет, который никогда не тренировал, а значит, у него не идеи, а просто память, который пытается сообщить команде принципы игры, которые он сам помнит, но которые не могут функционировать.

Потому что это были не идеи. Потому что это была вершина работы машины. И Ларионов не может этого не понимать. Он не плохой и не враг. Растерянный человек, пытающийся воссоздать свою молодость. У него где-то в дальней комнате есть, я думаю, пресловутый портрет Дориана Грея. Он же не стареет. У Ларса тело 30-летнего. Он этим бравирует, и имеет право. Тело Игоря Ларионова — главная метафора советского хоккея. Все помнят, как должно выглядеть. И вот даже пример есть. Делать некому», — написал Уткин в своём телеграм-канале.