Полунин: обращался к психологу. Ничего зазорного в этом не вижу

Нападающий «Амура» Александр Полунин поделился впечатлениями от выступления за хабаровский клуб.
«Я доволен тем, как для меня складывается сезон. Но если смотреть на каждую игру в отдельности, то я точно мог набирать больше очков. Полного удовлетворения всё равно не испытываю. Статистика в целом радует, но надо работать больше.
Я стал спокойнее относиться ко многим вещам. Раньше переживал без причины. К психологу тоже обращался, не вижу в этом ничего зазорного. Нужно было отключиться от проблем, поговорить. Я и сейчас с этим человеком могу что-то обсудить.
Мне сложно сравнивать Сочи и Хабаровск. Здесь ещё мало где удалось побывать. Да и в Сочи во время сезона, когда игры идут через день, особо никуда не съездишь. Хотя вокруг и море, и Роза Хутор, и другие интересные места. Но я не думаю, что климат и окружающая среда в Сочи мешают концентрироваться на хоккее. Хотя некоторые люди предупреждали, что это не хоккейный город.
У меня со сменой поясов не было никаких проблем. Когда я только прилетел в Хабаровск, перестроился буквально за пару дней. Бессонных недель точно не было. Так что никаких сложностей для меня нет. Кроме, разве что, температуры воздуха. Зимой в Хабаровске очень холодно», – цитирует Полунина пресс-служба КХЛ.
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