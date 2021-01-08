«Нэшвилл» оставил участника МЧМ-2021 Афанасьева в аренде в ЦСКА до конца сезона в КХЛ

«Нэшвилл Предаторз» на официальном сайте клуба объявил, что российский нападающий Егор Афанасьев продолжит выступление за ЦСКА на правах аренды.

19-летний хоккеист отправился в «армейский» клуб в межсезонье, когда старт нового сезона НХЛ был неопределён, а 7 января «Предаторз» приняли решение оставить форварда в России до завершения чемпионата КХЛ.

За ЦСКА он успел провести четыре матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых записал на свой счёт два гола и одну результативную передачу. На молодёжном чемпионате мира 2021 года Афанасьев провёл семь матчей в составе сборной России и набрал 5 (2+3) очков. «Нэшвилл» выбрал российского нападающего во втором раунде драфта НХЛ-2019 под общим 45-м номером.