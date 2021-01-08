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На 76-м году жизни скончался прославленный нападающий московского «Динамо» Виктор Шилов

На 76-м году жизни скончался прославленный нападающий московского «Динамо» Виктор Шилов
Хоккей / КХЛ 0

После продолжительной болезни на 76-м году жизни скончался прославленный нападающий московского «Динамо» Виктор Шилов. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Воспитанник московского хоккея на протяжении 12 сезонов выступал в составе бело-голубых. За это время Виктор Григорьевич стал многократным призёром чемпионатов страны, финалистом Кубка СССР, а также получил звание мастера спорта международного класса.

«Хоккейный клуб «Динамо» Москва выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора Шилова. Динамовская семья понесла невосполнимую потерю. Мы скорбим вместе с вами», — сказано в официальном заявлении московского клуба.

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