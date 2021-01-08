Эдмундсон: ставить Лафренье выше Свечникова — очень странно. Алексис только в начале пути

Защитник «Монреаль Канадиенс» Джоэл Эдмундсон поделился мнением о нападающем «Каролины Харрикейнз» Андрее Свечникове.

«Помимо того, что он отличный хоккеист, это ещё и просто офигенный парень. Мы жили вместе в одном жилом комплексе и много общались. По правде говоря, Андрея обожает вся команда. В «Каролине» крутые дружные ребята. Я до сих пор на связи со всеми. Андрей – очень сильный парень. Ничего не боится. Подставляется под удар. Ведёт жёсткую борьбу. Плюс у него очень техничные руки. Посмотрите, как он обращается с шайбой. Этот парень особенный. «Каролине» очень повезло, что Свечников играет за них. У этого малыша полный комплект. У него есть все навыки, необходимые хоккеисту НХЛ.

Лафренье ставят в рейтингах выше Андрея? Если честно, я не особо слежу за всеми этими рейтингами. Но ставить Лафренье выше Свечникова — очень странно, даже несмотря на то, что он первый номер драфта этого сезона. Андрей играет в лучшей хоккейной лиге мира больше двух сезонов. Он просто прекрасно себя проявил. А Лафренье только в начале пути. Только когда он выйдет на лёд в НХЛ, мы увидим, на что он способен», — цитирует Эдмундсона Sport24.