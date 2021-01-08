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Ларионов продолжит работу с молодёжной сборной России и будет готовить её к МЧМ-2022

Ларионов продолжит работу с молодёжной сборной России и будет готовить её к МЧМ-2022
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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В офисе Федерации хоккея России состоялось рабочее совещание штаба сборной под руководством президента ФХР Владислава Третьяка. В нём приняли участие глава штаба, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, главный тренер молодёжной сборной Игорь Ларионов, а также тренеры сборной России U20.

Темой совещания стало выступление молодёжной сборной России на МЧМ-2021 в Эдмонтоне. Был заслушан доклад тренерского штаба с детальным анализом причин неудовлетворительного выступления команды.

«Задача была выиграть золотые медали на МЧМ, и она не была выполнена. Сейчас мы с тренерским составом и ФХР совместно анализируем и разбираем ошибки, которые были допущены. Выводы будут сделаны, они будут учитываться при подготовке команды к МЧМ-2022.

Мы продолжаем работать в рамках действующей стратегии ФХР. От имени ФХР и штаба сборной благодарим болельщиков, которые нас поддерживали и до конца верили в победу нашей команды. Будем стремиться, чтобы оправдать ваше доверие и поддержку в будущем», — заявил Ларионов.

«Россия хотела взять золото. Медаль – хорошая вещь, но не для нашего хоккея»
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