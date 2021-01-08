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Ларионов рассказал, какие выводы сделаны для улучшения физического состояния молодёжки

Ларионов рассказал, какие выводы сделаны для улучшения физического состояния молодёжки
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал критику физического состояния национальной команды на минувшем чемпионате мира 2021 года.

«Физподготовка? Немного другой год, наш тренер Филипп Арзамазов перенёс какие-то вещи на этот год. Была пандемия, мы сидели на карантине, в номерах. Не всё получалось сделать. Будут внесены коррективы в тренировочный процесс. Я договорился с Кеном Холландом (генменеджер клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз». – Прим. «Чемпионата»), чтобы у нас в номерах была штанга, чего не было у других команд.

Я полностью доверяю нашему тренеру по физподготовке. Он много лет был в «Динамо», потом работал в сборной. Например, случились функциональные спады у Сафонова и Амирова, а у Подколзина, Пономарёва и Бардакова – нет, они отпахали по полной программе. Значит, нужен более функциональный подход к каждому хоккеисту. Мы будем использовать весь наш резерв, больше работать по отдельному игроку.

Обсуждали многие вещи. Вопрос по тренерскому штабу – это прерогатива руководства ФХР. Я поблагодарил ребят, вложивших свой труд. Пока не могу сказать, какие будут изменения в штабе. Мы ищем, чтобы команда была более гармоничной», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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