Ларионов рассказал, какие выводы сделаны для улучшения физического состояния молодёжки

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал критику физического состояния национальной команды на минувшем чемпионате мира 2021 года.

«Физподготовка? Немного другой год, наш тренер Филипп Арзамазов перенёс какие-то вещи на этот год. Была пандемия, мы сидели на карантине, в номерах. Не всё получалось сделать. Будут внесены коррективы в тренировочный процесс. Я договорился с Кеном Холландом (генменеджер клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз». – Прим. «Чемпионата»), чтобы у нас в номерах была штанга, чего не было у других команд.

Я полностью доверяю нашему тренеру по физподготовке. Он много лет был в «Динамо», потом работал в сборной. Например, случились функциональные спады у Сафонова и Амирова, а у Подколзина, Пономарёва и Бардакова – нет, они отпахали по полной программе. Значит, нужен более функциональный подход к каждому хоккеисту. Мы будем использовать весь наш резерв, больше работать по отдельному игроку.

Обсуждали многие вещи. Вопрос по тренерскому штабу – это прерогатива руководства ФХР. Я поблагодарил ребят, вложивших свой труд. Пока не могу сказать, какие будут изменения в штабе. Мы ищем, чтобы команда была более гармоничной», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.