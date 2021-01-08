Ларионов: сказал тренерам, что всем ребятам нужна поддержка, крика быть не должно

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов ответил на вопросы журналистов.
«Мичков и Мирошниченко? Всегда приятно видеть и смотреть на новое поколение игроков. Меняется организм, появляются первые успехи. Я знаю и видел этих ребят. Я смотрю на их игру, мне нужно, чтобы они подходили под нашу концепцию. Если ребята готовы держать удар со старшими соперниками, то они будут приглашены на сборы, чтобы завоевать своё место в составе.
Не знаю, откуда была информация про разногласия в тренерском штабе. У нас у всех были свои полномочия, свобода действий. Тот же Сергей Голубович отвечал за защиту, Володя Филатов – за нападение и большинство, Потапов изучал соперника и вёл игру в меньшинстве. Все активно работали на скамейке. Я сказал тренерам, что всем ребятам нужна поддержка, крика быть не должно.
Главный компонент игры – характер, коллективная игра и шайба, которая должна быть у нас. Это всё донесено до игроков. Если взять финал Канада – США, то канадцы не забили ноль голов. Для них это тоже фиаско. В Братиславе наша первая сборная со звёздными игроками ничего не могла сделать с финнами. Я пытался сказать ребятам, что не должно быть паники, все должны быть спокойны, играли через пас. Будем строить команду на нашем костяке, на тех, кто уже получил опыт», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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