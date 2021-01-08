Полное интервью с Игорем Ларионовым по итогам выступления сборной России на МЧМ

Сегодня, 8 января, в офисе Федерации хоккея России состоялось рабочее совещание штаба сборной, темой которого стало выступление молодёжной сборной России на МЧМ-2021 в Эдмонтоне. «Чемпионат» приводит полную видеоверсию пресс-конференции главного тренера молодёжки Игоря Ларионова.
Молодёжная сборная России потерпела первое поражение в своей истории в матче за бронзовые медали чемпионата мира. Начиная с 1996 года (когда был сыгран первый подобный матч) российская команда восемь раз выиграла в матче за третье место. Дважды россияне обыграли команды Чехии и Канады, ещё по разу сборные Словакии, США, Швеции и Швейцарии.
Последний раз российская команда выиграла золотые медали ровно 10 лет назад. В 2011 году команда Валерия Брагина в финальном матче сломила сопротивление сборной Канады (5:3).
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