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Полное интервью с Игорем Ларионовым по итогам выступления сборной России на МЧМ

Полное интервью с Игорем Ларионовым по итогам выступления сборной России на МЧМ
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Сегодня, 8 января, в офисе Федерации хоккея России состоялось рабочее совещание штаба сборной, темой которого стало выступление молодёжной сборной России на МЧМ-2021 в Эдмонтоне. «Чемпионат» приводит полную видеоверсию пресс-конференции главного тренера молодёжки Игоря Ларионова.

Молодёжная сборная России потерпела первое поражение в своей истории в матче за бронзовые медали чемпионата мира. Начиная с 1996 года (когда был сыгран первый подобный матч) российская команда восемь раз выиграла в матче за третье место. Дважды россияне обыграли команды Чехии и Канады, ещё по разу сборные Словакии, США, Швеции и Швейцарии.

Последний раз российская команда выиграла золотые медали ровно 10 лет назад. В 2011 году команда Валерия Брагина в финальном матче сломила сопротивление сборной Канады (5:3).

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