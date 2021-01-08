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«Автомобилист» проиграл «Барысу» в домашнем матче КХЛ

«Автомобилист» проиграл «Барысу» в домашнем матче КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Казахстанский «Барыс» обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

Шайбы в составе победителей забросили Роман Старченко, Якоб Лилья и Кирилл Панюков. Голкипер «Барыса» Хенрик Карлссон отразил 38 бросков. У «Автомобилиста» отличились Анатолий Голышев и Питер Холланд.

Это третья победа казахстанского клуба в последних четырёх играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 12 января дома встретится с казанским «Ак Барсом», а «Автомобилист» 10 января в Хельсинки — с финским «Йокеритом».

КХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2021, пятница. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 3
Барыс
Нур-Султан
0:1 Старченко – 03:58' (5x5)   0:2 Лилья (Диц, Виделль) – 10:42' (5x4)   0:3 Панюков (Хитерингтон, Блэкер) – 23:05' (5x5)   1:3 Голышев (Дацюк, Макеев) – 37:16' (5x5)   2:3 Холланд (Мэйсек, Протапович) – 57:28' (5x4)
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