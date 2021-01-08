«Автомобилист» проиграл «Барысу» в домашнем матче КХЛ

Казахстанский «Барыс» обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

Шайбы в составе победителей забросили Роман Старченко, Якоб Лилья и Кирилл Панюков. Голкипер «Барыса» Хенрик Карлссон отразил 38 бросков. У «Автомобилиста» отличились Анатолий Голышев и Питер Холланд.

Это третья победа казахстанского клуба в последних четырёх играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 12 января дома встретится с казанским «Ак Барсом», а «Автомобилист» 10 января в Хельсинки — с финским «Йокеритом».