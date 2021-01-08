«Автомобилист» проиграл «Барысу» в домашнем матче КХЛ
Казахстанский «Барыс» обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.
Шайбы в составе победителей забросили Роман Старченко, Якоб Лилья и Кирилл Панюков. Голкипер «Барыса» Хенрик Карлссон отразил 38 бросков. У «Автомобилиста» отличились Анатолий Голышев и Питер Холланд.
Это третья победа казахстанского клуба в последних четырёх играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 12 января дома встретится с казанским «Ак Барсом», а «Автомобилист» 10 января в Хельсинки — с финским «Йокеритом».
КХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2021, пятница. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 3
Барыс
Нур-Султан
0:1 Старченко – 03:58' (5x5) 0:2 Лилья (Диц, Виделль) – 10:42' (5x4) 0:3 Панюков (Хитерингтон, Блэкер) – 23:05' (5x5) 1:3 Голышев (Дацюк, Макеев) – 37:16' (5x5) 2:3 Холланд (Мэйсек, Протапович) – 57:28' (5x4)
Рекомендуем вам
- 8 января 2021
-
16:51
-
16:30
-
16:25
-
15:46
-
15:33
-
15:25
-
15:15
-
15:08
-
15:02
-
14:55
-
14:20
-
14:15
-
13:33
-
13:20
-
12:55
-
12:29
-
12:12
-
11:59
-
11:30
-
11:15
-
10:57
-
10:38
-
10:02
-
09:40
-
09:15
-
09:05
-
08:54
-
08:30
-
08:12
-
02:18
-
01:38
- 7 января 2021
-
23:59
-
23:38
-
23:02
-
22:55
Партнерский контент
Рекомендуем вам