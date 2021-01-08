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«Баффало» заключил полноценный контракт с экс-форвардом «Детройта» и «Питтсбурга» Шиханом

«Баффало» заключил полноценный контракт с экс-форвардом «Детройта» и «Питтсбурга» Шиханом
Хоккей / КХЛ 0
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«Баффало Сэйбрз» заключил полноценный контракт с нападающим Райли Шиханом, информирует официальный сайт американского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон. Хоккеист заработает $ 700 тыс.

В прошлом сезоне Райли выступал за «Эдмонтон Ойлерз», в общей сложности сыграл 66 матчей в регулярном чемпионате, в которых он набрал 15 (7+8) очков при показателе полезности «-13» и 6 минутах штрафного времени. В 4 матчах плей-офф канадец не отметился результативными действиями.

В НХЛ Райли также защищал цвета «Детройт Ред Уингз», «Питтсбург Пингвинз» и «Флорида Пантерз». Всего в 513 играх на его счету 164 (66+98) балла. Шихан запомнился в лиге тем, что в сезоне-2016/2017 не мог отличиться на протяжении 79 матчей подряд. Неудачную серию форвард прервал, оформив дубль в последнем матче в истории знаменитой «Джо Луис Арены».

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