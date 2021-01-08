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Данил Юртайкин забросил первую шайбу за ЦСКА

Данил Юртайкин забросил первую шайбу за ЦСКА
Хоккей / КХЛ 0
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Нападающий Данил Юртайкин забросил первую шайбу за ЦСКА. Это произошло в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (5:1, идёт второй период).

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, «Сан-Хосе Шаркс» выставил 23-летнего нападающего на драфт отказов. Ранее владевший правами на Юртайкина в КХЛ «Локомотив» обменял их в ЦСКА на денежную компенсацию. Соглашение Юртайкина с ЦСКА подписано на три сезона и имеет двусторонний характер.

Хоккеист провёл сезон-2019/2020 в Северной Америке, где сыграл четыре матча в НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс», записав на свой счёт только два броска в створ. В среднем за матч он проводил на льду 13 минут. Большую часть сезона российский форвард провёл в фарм-клубе «акул» в АХЛ, в составе которого отыграл 37 матчей.

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