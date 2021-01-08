Президент «Бостона»: безумно горды, что Бержерон будет вести нашу команду как капитан

Президент «Бостон Брюинз» Кэм Нили прокомментировал назначение форварда Патриса Бержерона капитаном команды.
«На протяжении 16 сезонов мы наблюдали за ростом Патриса не только как элитного игрока, но и потрясающего игрока. Патрис олицетворяет организацию «Брюинз» и наших болельщиков своими принципиальностью, целеустремленностью и классом. На льду и вне его он показывает, что значит быть «мишкой». И мы безумно горды, что он будет вести нашу команду как капитан», — приводит слова Нили пресс-служба НХЛ.
Бержерон провёл в НХЛ 16 сезонов и всё время играл только за «Бостон». В минувшем сезоне он набрал в 62 матчах регулярного чемпионата 56 (31+25) очков при показателе полезности «+23». В 13 матчах плей-офф он забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач.
- 8 января 2021
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