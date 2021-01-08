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Президент «Бостона»: безумно горды, что Бержерон будет вести нашу команду как капитан

Президент «Бостона»: безумно горды, что Бержерон будет вести нашу команду как капитан
Хоккей / НХЛ 0

Президент «Бостон Брюинз» Кэм Нили прокомментировал назначение форварда Патриса Бержерона капитаном команды.

«На протяжении 16 сезонов мы наблюдали за ростом Патриса не только как элитного игрока, но и потрясающего игрока. Патрис олицетворяет организацию «Брюинз» и наших болельщиков своими принципиальностью, целеустремленностью и классом. На льду и вне его он показывает, что значит быть «мишкой». И мы безумно горды, что он будет вести нашу команду как капитан», — приводит слова Нили пресс-служба НХЛ.

Бержерон провёл в НХЛ 16 сезонов и всё время играл только за «Бостон». В минувшем сезоне он набрал в 62 матчах регулярного чемпионата 56 (31+25) очков при показателе полезности «+23». В 13 матчах плей-офф он забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач.

«Бостон» разыграл Бержерона, сначала объявив о назначении Маршана новым капитаном
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