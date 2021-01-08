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«Ак Барс» одолел «Трактор» по буллитам и продлил победную серию до 10 матчей

«Ак Барс» одолел «Трактор» по буллитам и продлил победную серию до 10 матчей
Хоккей / КХЛ 0

«Ак Барс» обыграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась со счётом 3:2 Б (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал капитан «Ак Барса» Данис Зарипов. Голкипер хозяев Адам Рейдеборн отразил 20 бросков. У «Трактора» шайбы забросили Вячеслав Основин и Виталий Кравцов.

Это 10-я кряду победа казанского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в гостях встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Трактор» в Нижнем Новгороде — с местным «Торпедо». Обе встречи состоятся 10 января.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2021, пятница. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Б
Трактор
Челябинск
0:1 Основин (Ильин, Майоров) – 02:10' (5x5)   0:2 Кравцов (Телегин, Гика) – 43:48' (5x5)   1:2 Песонен (Зарипов, Да Коста) – 55:21' (5x3)   2:2 Да Коста (Доус, Мёрфи) – 58:57' (6x5)   3:2 Зарипов – 65:00' (ПБ)
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