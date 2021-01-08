«Ак Барс» одолел «Трактор» по буллитам и продлил победную серию до 10 матчей

«Ак Барс» обыграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась со счётом 3:2 Б (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал капитан «Ак Барса» Данис Зарипов. Голкипер хозяев Адам Рейдеборн отразил 20 бросков. У «Трактора» шайбы забросили Вячеслав Основин и Виталий Кравцов.

Это 10-я кряду победа казанского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в гостях встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Трактор» в Нижнем Новгороде — с местным «Торпедо». Обе встречи состоятся 10 января.