Голкипер «Нью-Джерси» Кори Кроуфорд ушёл в бессрочный отпуск

Новичок «Нью-Джерси Дэвилз» Кори Кроуфорд взял бессрочный отпуск из клуба по личным причинам, информирует пресс-служба «дьяволов» в «Твиттере». В межсезонье двукратный обладатель Кубка Стэнли подписал двухлетний контракт с «Нью-Джерси» на общую сумму $ 7,8 млн ($ 3,9 млн в год).

Напомним, Кроуфорд на протяжении всей карьеры выступал за «Чикаго Блэкхоукс», в составе которого отыграл 13 сезонов подряд. В 2014 году он подписал шестилетнее соглашение с «Чикаго» на общую сумму $ 36 млн ($ 6 млн в год), по истечении которого вышел на рынок свободных агентов.

В регулярном сезоне-2019/2020 Кори Кроуфорд провёл 40 встреч, в которых одержал 16 побед, имея коэффициент надёжности 2,77 и 91,7% отражённых бросков. Всего за карьеру в НХЛ на его счету 488 матчей.