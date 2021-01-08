У шестерых игроков «Далласа» обнаружен коронавирус, НХЛ пересмотрит расписание для клуба

Клуб Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» объявил, что в составе команды у шестерых хоккеистов получен положительный результат теста на коронавирус.

«У шестерых игроков и двух сотрудников «Далласа» подтвердились положительные результаты тестов на COVID-19. Эти люди уже самоизолированы и следуют протоколам лиги. В качестве меры предосторожности учебные помещения клуба в течение нескольких дней будут закрыты. НХЛ пересмотрит расписание регулярного чемпионата для «Далласа». Ожидается, что команда не сможет открыть сезон до вторника, 19 января», — говорится в сообщении клуба.

Кроме того, стало известно, что «Коламбус Блю Джекетс» из-за предосторожности и в соответствии с протоколами НХЛ по COVID-19 не допустил ряд игроков к запланированной тренировке. Были отменены также занятия у группы №2.