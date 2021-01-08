Куляш был дисквалифицирован на шесть матчей в Румынии. Он ударил клюшкой судью

Российский защитник «Чиксереды» Денис Куляш был дисквалифицирован на шесть матчей за свои действия в матче чемпионата Румынии с «Георгени» (2:4).
По ходу матча 37-летний хоккеист ударил лайнсмена клюшкой и был удалён. Отмечается, что Куляш не отправился в штрафной бокс, а также вступил в перепалку с арбитром и замахнулся на него клюшкой.
Посмотреть видео можно на YouTube-канале Федерации хоккея Румынии.
В минувшем сезоне Куляш принял участие в 45 матчах регулярного чемпионата Эрсте лиги, забросив 16 шайб и сделав 20 результативных передач. В 14 матчах чемпионата Румынии в активе российского защитника пять заброшенных шайб и семь голевых передач.
В декабре 2018 года Куляш заключил контракт с южнокорейским клубом «Дэмен Киллер Уэйлс». В 11 матчах регулярного чемпионата азиатской лиги Денис забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи. В трёх матчах плей-офф Куляш отметился одной результативной передачей. После сезона в Южной Корее Денис перебрался в Румынию.
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