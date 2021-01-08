Кемпе: рад хет-трику, но намного важнее, что ЦСКА победил

Нападающий ЦСКА Марио Кемпе прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (6:1), в котором он оформил хет-трик.

«Мы вышли с отличным настроем сегодня, потому что чувствовали, что в последних матчах не смогли полностью реализовать наш потенциал. Мы были сосредоточены, готовы с первых минут – думаю, поэтому нам удалось забросить шесть шайб сегодня.

Сегодня, действительно, чувствовалась химия в нашем звене: мои партнеры отдавали великолепные передачи. Это и помогло мне сделать хет-трик. Я рад этому, но намного важнее, что мы победили. Но у нас впереди несколько сложных матчей. Так что, нам нужно будет сфокусироваться на них и уже настраиваться на игру против СКА», — приводит слова Кемпе пресс-служба лиги.