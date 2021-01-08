Ларионов: мастерство у сборной России было. Мы единственные, кто обыграл США на МЧМ

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов ответил на вопрос о мастерстве хоккеистов команды на молодёжном чемпионате мира — 2021.
«Мастерство было, иначе бы не обыграли США и Швецию. Посмотрите на американскую сборную. Сейчас она чемпион мира, а год назад вылетела в четвертьфинале, хотя в обоих случаях это была сильная команда. Кстати, на МЧМ-2021 мы оказались единственной сборной, которая их обыграла», — сказал Ларионов.
Молодёжная сборная России потерпела первое поражение в своей истории в матче за бронзовые медали чемпионата мира. Начиная с 1996 года (когда был сыгран первый подобный матч) российская команда восемь раз выиграла в матче за третье место. Дважды россияне обыграли команды Чехии и Канады, ещё по разу — сборные Словакии, США, Швеции и Швейцарии.
Последний раз российская команда выиграла золотые медали ровно 10 лет назад. В 2011 году команда Валерия Брагина в финальном матче сломила сопротивление сборной Канады (5:3).
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