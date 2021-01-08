Fox Sports North: «20+» голов в 56 матчах — достижимый результат для Капризова

Журналист Fox Sports North Кевин Горг поделился своим мнением о российском нападающем «Миннесоты Уайлд» Кирилле Капризове.

«Впервые лично наблюдаю за Капризовым. Не удивлён, что у него отличные руки, но меня поражает скорость его броска. Сложно делать прогнозы на регулярный чемпионат из 56 матчей, но «20+» голов — достижимый результат», — написал Горг в своём «твиттере».

Напомним, 23-летний россиянин заключил с «Миннесотой» двухлетний контракт новичка, при этом первый год контракта форварда сгорит согласно условиям нового коллективного соглашения.

Капризов дебютировал в КХЛ в сезоне-2014/2015 в составе новокузнецкого «Металлурга». В «Кузне» провёл два сезона, после чего перешёл в «Салават Юлаев». В уфимской команде провёл год и перешёл в ЦСКА, где в 2019 году выиграл Кубок Гагарина. За карьеру в лиге россиянин сыграл 340 матчей, забросил 124 шайбы и отдал 137 результативных передач.