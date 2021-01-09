КХЛ оштрафовала Андриса Джериньша и Романа Горбунова

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Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги оштрафовал нападающего рижского «Динамо» Андриса Джериньша и форварда минского «Динамо» Романа Горбунова.

«Динамо» Рига – «Динамо» Минск. Время – 22:56. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего рижского «Динамо» Андриса Джериньша по п.1.13. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Время – 34:40. На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего минского «Динамо» Романа Горбунова наказание по п.4.5. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.