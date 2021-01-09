Кудерметов о переменах в хоккее: смотрим ЦСКА и я говорю: «Блин, а где шайба-то?»

Бывший нападающий «Ак Барса», «Спартака» и ЦСКА Эдуард Кудерметов высказался о переменах в хоккее.
«Нравятся ли мне перемены в хоккее? Сложно сказать. Меня как-то позвал на матч ЦСКА Алмаз Гарифуллин (спортивный директор клуба, бывший игрок «Ак Барса». — Прим. «Чемпионата»). Мы смотрим, и я говорю: «Блин, Алмаз, а где шайба-то?» Игра шла на таких высоких скоростях, что не заметить. «Да, сейчас такой хоккей. У нас было время, чтобы разыграть комбинацию, отдать лишний пас. А сейчас такой хоккей, кому пас отдашь?» – ответил Алмаз.
Самое забавное, что когда мы играли про нас прошлое поколение говорило: «Вы несётесь сломя голову». У них было привычное дело три минуты на льду, пять кругов вокруг ворот. Когда закончит с хоккеем нынешнее поколение игроков, наверняка скажут то же самое про следующее», — приводит слова Кудерметова «Бизнес Online».
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