Кудерметов о переменах в хоккее: смотрим ЦСКА и я говорю: «Блин, а где шайба-то?»

Бывший нападающий «Ак Барса», «Спартака» и ЦСКА Эдуард Кудерметов высказался о переменах в хоккее.

«Нравятся ли мне перемены в хоккее? Сложно сказать. Меня как-то позвал на матч ЦСКА Алмаз Гарифуллин (спортивный директор клуба, бывший игрок «Ак Барса». — Прим. «Чемпионата»). Мы смотрим, и я говорю: «Блин, Алмаз, а где шайба-то?» Игра шла на таких высоких скоростях, что не заметить. «Да, сейчас такой хоккей. У нас было время, чтобы разыграть комбинацию, отдать лишний пас. А сейчас такой хоккей, кому пас отдашь?» – ответил Алмаз.

Самое забавное, что когда мы играли про нас прошлое поколение говорило: «Вы несётесь сломя голову». У них было привычное дело три минуты на льду, пять кругов вокруг ворот. Когда закончит с хоккеем нынешнее поколение игроков, наверняка скажут то же самое про следующее», — приводит слова Кудерметова «Бизнес Online».