Главный тренер «Миннесоты»: Капризов показывает эффектную игру и борется до конца

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвансон прокомментировал выступление российского форварда Кирилла Капризова в двустороннем матче.
«Все видели его технику, но, даже когда он находится вдали от шайбы, видно, как он хочет ею завладеть, как он готов бороться за неё. Это впечатляет. Очевидно, у него есть мастерство, он показывает эффектную игру и борется до конца. Он хорошо укрывает шайбу корпусом, у него низкая посадка, его трудно оттолкнуть от шайбы. Сегодня он выглядел действительно потрясающе», — приводит слова Эвансона пресс-служба клуба.
Напомним, 23-летний россиянин заключил с «Миннесотой» двухлетний контракт новичка, при этом первый год контракта форварда сгорит согласно условиям нового коллективного соглашения.
Капризов дебютировал в КХЛ в сезоне-2014/2015 в составе новокузнецкого «Металлурга». В «Кузне» провёл два сезона, после чего перешёл в «Салават Юлаев». В уфимской команде провёл один год и перешёл в ЦСКА, где в 2019 году выиграл Кубок Гагарина. За карьеру в лиге россиянин в 340 матчах забросил 124 шайбы и отдал 137 результативных передач.
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