Бардаков — о МЧМ-2021: 4-е место — не самое приятное, но и такой опыт нужен

Нападающий «Витязя» и молодёжной сборной России Захар Бардаков рассказал о жизни в «пузыре» в Эдмонтоне во время МЧМ-2021.
«В индивидуальном плане у меня позитива больше. В командном — 4-е место — не самое приятное, конечно. Но что сделано… И такой опыт нужен. Мы не первые из сборной так сыграли и не последние. Выпала такая участь. Сложно ли играть с Канадой и США? Первый матч с Канадой, до старта чемпионата, сыграли на равных, уступив лишь 0:1. На полуфинальный вышли не готовыми почему-то… Пропустили три гола и не смогли перестроить игру. Сами виноваты. С Канадой дашь слабину — моментом растопчут…
Что бы изменил в ходе турнира? Питание. На «бумаге» кормили нас хорошо — рис, три вида макарон, картофель. Но всё время одно и то же, не было разнообразия. Надоедало. И не всегда вкусно. Все были, впрочем, в одинаковых условиях. У каждой сборной был свой зал для питания.
Кто был настоящим лидером сборной на льду и вне площадки? Вася Подколзин, конечно! Помогал ли я ему, как близкий друг и соратник? У него ассистентами были Родион Амиров и Семён Чистяков. В остальном мы были единой командой.
Что останется в памяти навсегда? То, как мы пережили это. Тяжёлый момент. Два месяца мы плыли в одной лодке, готовясь к чемпионату. Вместе сидели на карантине в Канаде, на базе в Новогорске. Живое общение с ребятами — вот эти воспоминания и останутся. Ведь могли просто разойтись по номерам и уткнуться в телефоны», — приводит слова Бардакова пресс-служба клуба.
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