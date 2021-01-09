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36% населения Канады посмотрели матчи МЧМ-2021

36% населения Канады посмотрели матчи МЧМ-2021
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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МЧМ-2021 стал самым популярным с 2015 года молодёжным мировым первенством в Канаде, сообщает пресс-служба телеканала TSN в «Твиттере».

По информации источника, матчи турнира в Канаде посмотрело 13,5 млн уникальных зрителей — это 36% населения страны. Аудитория телетрансляции финального матча турнира составила 3,8 млн человек.

Напомним, молодёжный чемпионат мира в Канаде начался 25 декабря и завершился 6 января. Сборная России в матче за третье место проиграла Финляндии со счётом 1:4. В финале команда США обыграла канадцев — 2:0.

Молодёжная сборная России потерпела первое поражение в своей истории в матче за бронзовые медали чемпионата мира. Начиная с 1996 года, когда был сыгран первый подобный матч, российская команда восемь раз выигрывала матчи за третье место. Дважды россияне обыгрывали команды Чехии и Канады, по одному разу — сборные Словакии, США, Швеции и Швейцарии.

Последний раз российская команда выигрывала золотые медали 10 лет назад. В 2011 году команда Валерия Брагина в финальном матче сломила сопротивление сборной Канады (5:3).

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