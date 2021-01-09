Шейн Принс: КХЛ — одна из сильнейших лиг мира

Нападающий минского «Динамо» Шейн Принс поделился мнением о молодых игроках белорусского клуба.

«Илья Усов говорил, что я подаю пример молодым нападающим, как играть на «пятаке»? На любом уровне 80-90 процентов шайб забрасываются c «пятака», зоны возле точек вбрасывания. Порой приходится немного жертвовать собой, ведь там много борьбы. Но это хоккей, поэтому всегда ищу шансы и стараюсь забросить шайбы любым способом. В последнее время часто забрасываю с «пятака», это моя работа, особенно при игре в большинстве.

Прогресс молодых игроков «Динамо»? Они прибавляют, это стопроцентно. Сезон длинный, они получают опыт. КХЛ — одна из сильнейших лиг мира, тут другой уровень, не такой, как в молодёжных соревнованиях. Поэтому у них могут быть спады в игре. Недавно мы с ними говорили о том, что надо быть собранными, концентрироваться на каждой следующей игре, смотреть, как это делают хоккеисты постарше. И следующие три игры в исполнении нашей молодёжи были одними из лучших в сезоне. Они большая часть нашей команды, некоторые звенья полностью состоят из молодых ребят. Если кто-то выпадает, то сложно рассчитывать на победу. А если все играют по системе и показывают самоотдачу, то мы можем обыграть любого соперника», — приводит слова Принса пресс-служба клуба.