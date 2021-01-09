Чистяков: пытались с ребятами найти причину поражений на МЧМ-2021, но не пришли к выводу

Защитник молодёжной сборной России Семён Чистяков прокомментировал выступление команды на МЧМ-2021.

«Доволен ли своей игрой? В принципе, да, доволен. Выступил хорошо, в каких-то моментах помог команде. Но нет предела совершенству. Можно было где-то сыграть и получше. В моменте я этого не понимал. Сейчас будем анализировать турнир, надеюсь, поработаю над ошибками и вынесу для себя что-то новое. Буду всё пробовать, чтобы становиться лучше.

Почему командный результат получился совсем не таким, какого ждали от нашей сборной? Мы собрались поговорить в номере с ребятами сразу после турнира. Пытались найти причину поражений, но не пришли к выводу. Очень расстроены, так как ожидали совсем другого результата. Как минимум мы должны были играть в финале. До этого на Кубке Карьяла был наш пик. Плюс, думаю, сказалось, что в нашей сборной почти все до чемпионата мира отыграли полсезона в наших клубах. Игроки из Канады и США, например, не играли, поэтому у них было больше эмоций и сил. Не могу сказать, что больше желания. Наверное, всё-таки мы хотели победы сильнее… Просто в конечном отрезке чемпионата нам не хватило эмоций. Хотя в целом физическая подготовка у команды была хорошая. Так что в итоге мы не пришли к общему знаменателю», — приводит слова Чистякова Sport24.