Ерёменко займёт место в воротах московского «Динамо» в матче с минскими одноклубниками

Московское «Динамо» опубликовало состав на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минскими одноклубниками на официальной странице команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 9 января, в Москве. Начало — в 17:00 мск.
В воротах москвичей матч начнёт Александр Ерёменко. Его сменщиком станет Иван Бочаров. Эмиль Гарипов, пропустивший предыдущую встречу с казанским «Ак Барсом», вновь не заявлен на матч. Кроме того, не сыграет форвард Илья Шипов и защитник Егор Аланов. Вместо них вызваны нападающий Семён Панкратов и игрок обороны Иван Верещагин.
Стартовые пятёрки:
Ерёменко (Бочаров);
Хиетанен — Чайковски, Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин;
Миронов — Волков, Тарасов — Панкратов — Игумнов;
Е. Зайцев — Сергеев, Муранов — Ефремов — Алексеев;
Верещагин — Брызгалов, Круглов — О. Зайцев — Рашевский.
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