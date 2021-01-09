Ерёменко займёт место в воротах московского «Динамо» в матче с минскими одноклубниками

Московское «Динамо» опубликовало состав на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минскими одноклубниками на официальной странице команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 9 января, в Москве. Начало — в 17:00 мск.



В воротах москвичей матч начнёт Александр Ерёменко. Его сменщиком станет Иван Бочаров. Эмиль Гарипов, пропустивший предыдущую встречу с казанским «Ак Барсом», вновь не заявлен на матч. Кроме того, не сыграет форвард Илья Шипов и защитник Егор Аланов. Вместо них вызваны нападающий Семён Панкратов и игрок обороны Иван Верещагин.



Стартовые пятёрки:



Ерёменко (Бочаров);

Хиетанен — Чайковски, Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин;

Миронов — Волков, Тарасов — Панкратов — Игумнов;

Е. Зайцев — Сергеев, Муранов — Ефремов — Алексеев;

Верещагин — Брызгалов, Круглов — О. Зайцев — Рашевский.

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