Агент Арзамасцева прокомментировал слухи о конфликте защитника с Биллом Питерсом

Хоккейный агент Алексей Дементьев, представляющий интересы защитника «Автомобилиста» Захара Арзамасцева, прокомментировал слухи о конфликте его клиента с главным тренером екатеринбургской команды Биллом Питерсом.



«В „Автомобилисте“ достаточно квалифицированных защитников. У Захара нет конфликта или разногласий с кем бы то ни было. Как профессионалу, ему хочется получить игровое время и помочь команде выигрывать. Но выбор состава — это прерогатива главного тренера», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



Напомним, в СМИ появилась информация, что Питерс не видит Арзамасцева в топ-6. Российский защитник пропустил уже четыре матча подряд. Последний раз Арзамасцев выходил на лёд 26 декабря 2020 года в матче с «Нефтехимиком» (3:0).

Питерс — о матче с «СЮ»: абсолютно равная игра, исход решил один момент