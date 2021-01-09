Агент Арзамасцева прокомментировал слухи о конфликте защитника с Биллом Питерсом

Хоккейный агент Алексей Дементьев, представляющий интересы защитника «Автомобилиста» Захара Арзамасцева, прокомментировал слухи о конфликте его клиента с главным тренером екатеринбургской команды Биллом Питерсом.
«В „Автомобилисте“ достаточно квалифицированных защитников. У Захара нет конфликта или разногласий с кем бы то ни было. Как профессионалу, ему хочется получить игровое время и помочь команде выигрывать. Но выбор состава — это прерогатива главного тренера», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, в СМИ появилась информация, что Питерс не видит Арзамасцева в топ-6. Российский защитник пропустил уже четыре матча подряд. Последний раз Арзамасцев выходил на лёд 26 декабря 2020 года в матче с «Нефтехимиком» (3:0).
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