Лебрюн: «блюзмены» заключат однолетний контракт с Хоффманом для замены выбывшего Тарасенко

Известный североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн поделился информацией, что «Сент-Луис Блюз» собирается подписать контракт с нападающим Майком Хоффманом.
«Давайте проясним, что означает этот пробный контракт Хоффмана с «Сент-Луисом». Он не поехал туда пробоваться в прямом смысле. На словах была договорённость, что это приведёт к чему-то большему, хотя ничего не гарантировано. Но, когда он вышел в первом двустороннем матче в тренинг-кемпе, стало ясно, что будут позитивные перемены. Хоффман собирается подписать однолетний контракт на сумму от $ 4 до $ 4,25 млн, это произойдёт до первого дня регулярного чемпионата.
Конечно, «блюзменам» ещё надо заняться гимнастикой с потолком зарплат. Контракт травмированного Владимира Тарасенко уйдёт в список долгосрочно выбывших ближе к дню открытия сезона, это $ 7,5 млн, так что место для Хоффмана у «Блюз» будет». Он заменит Владимира», — сказал Лебрюн в эфире TSN.
В прошлом сезоне Хоффман набрал 59 (23+30) очков в 69 матчах за «Флориду Пантерз», но на протяжении всего межсезонья не смог заключить соглашение, находясь в статусе неограниченно свободного агента, и подписал с «Блюз» пробный контракт. Владимир Тарасенко восстанавливается после повторной операции на плече и может вернуться в строй ближе к началу плей-офф.
- 9 января 2021
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