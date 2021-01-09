Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Лебрюн: Овечкин продлит контракт с «Вашингтоном» в ходе сезона, ждём переговоров

Лебрюн: Овечкин продлит контракт с «Вашингтоном» в ходе сезона, ждём переговоров
Хоккей / НХЛ 0

Известный североамериканский обозреватель Пьер Лебрюн сказал, что в ближайшее время должны возобновиться переговоры о заключении нового контракта между нападающим Александром Овечкиным и «Вашингтон Кэпиталз».

«В ближайшее время ждём возобновления переговоров между генеральным менеджером «Вашингтон Кэпиталз» Брайаном Маклелланом и капитаном команды Александром Овечкиным, у которого начинается последний год действующего 13-летнего контракта. Летом было несколько разговоров, но потом всё отложили. Я разговаривал с Маклелланом на этой неделе, и он подтвердил, что хочет возобновить переговоры, и лучше раньше, чем позже. Думаю, Овечкин продлит контракт с «Вашингтоном» в ходе сезона», — сказал Лебрюн в эфире TSN Insider Trading.

Овечкин заявил, что ещё не вёл переговоров с «Вашингтоном» о продлении контракта
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021