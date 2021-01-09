Лебрюн: Овечкин продлит контракт с «Вашингтоном» в ходе сезона, ждём переговоров
Известный североамериканский обозреватель Пьер Лебрюн сказал, что в ближайшее время должны возобновиться переговоры о заключении нового контракта между нападающим Александром Овечкиным и «Вашингтон Кэпиталз».
«В ближайшее время ждём возобновления переговоров между генеральным менеджером «Вашингтон Кэпиталз» Брайаном Маклелланом и капитаном команды Александром Овечкиным, у которого начинается последний год действующего 13-летнего контракта. Летом было несколько разговоров, но потом всё отложили. Я разговаривал с Маклелланом на этой неделе, и он подтвердил, что хочет возобновить переговоры, и лучше раньше, чем позже. Думаю, Овечкин продлит контракт с «Вашингтоном» в ходе сезона», — сказал Лебрюн в эфире TSN Insider Trading.
Овечкин заявил, что ещё не вёл переговоров с «Вашингтоном» о продлении контракта
Рекомендуем вам
- 9 января 2021
-
18:10
-
18:00
-
17:43
-
17:37
-
17:21
-
17:15
-
17:07
-
16:42
-
16:30
-
15:48
-
15:39
-
15:00
-
14:34
-
13:53
-
13:24
-
12:24
-
12:04
-
11:39
-
10:43
-
10:06
-
09:38
-
09:31
-
09:00
-
08:48
-
08:23
-
05:46
-
04:06
-
00:08
-
00:01
- 8 января 2021
-
23:44
-
23:17
-
23:01
-
22:50
-
22:44
-
22:42
Партнерский контент
Рекомендуем вам