Лебрюн: Овечкин продлит контракт с «Вашингтоном» в ходе сезона, ждём переговоров

Известный североамериканский обозреватель Пьер Лебрюн сказал, что в ближайшее время должны возобновиться переговоры о заключении нового контракта между нападающим Александром Овечкиным и «Вашингтон Кэпиталз».



«В ближайшее время ждём возобновления переговоров между генеральным менеджером «Вашингтон Кэпиталз» Брайаном Маклелланом и капитаном команды Александром Овечкиным, у которого начинается последний год действующего 13-летнего контракта. Летом было несколько разговоров, но потом всё отложили. Я разговаривал с Маклелланом на этой неделе, и он подтвердил, что хочет возобновить переговоры, и лучше раньше, чем позже. Думаю, Овечкин продлит контракт с «Вашингтоном» в ходе сезона», — сказал Лебрюн в эфире TSN Insider Trading.

Овечкин заявил, что ещё не вёл переговоров с «Вашингтоном» о продлении контракта