Овечкина и Кузнецова развели по разным звеньям. Кузнецов переведён во второе

«Вашингтон Кэпиталз» провёл очередную тренировку под руководством Питера Лавиолетта, сообщает журналист Washington Post Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере». Команда занималась в следующих сочетаниях:
Самсонов (Андерсон, Копли);
Орлов — Карлсон, Овечкин — Бекстрём — Оши;
Диллон — Шульц, Врана — Кузнецов — Уилсон;
Хара — Дженсен, Спронг — Эллер — Паник;
Зигенталер — ван Римсдайк, Хагелин — Дауд — Хэтэуэй.
Отметим, что нападающие Евгений Кузнецов и Том Уилсон на прошлой тренировке были в первом звене вместе с Александром Овечкиным.
Соглашение Лавиолетта с «Кэпиталз» рассчитано на три сезона, за которые американский наставник заработает около $ 15 млн.
56-летний специалист работал с «Нью-Йорк Айлендерс», а с «Каролиной Харрикейнз» выиграл Кубок Стэнли (2006). С «Филадельфией Флайерз» дошёл до финала Кубка Стэнли (2010). 6 мая 2014 года Лавиолетт был назначен главным тренером «Нэшвилл Предаторз». 7 января 2020 года он был уволен с поста главного тренера «хищников».
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