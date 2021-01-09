Эксперт TSN — о новом контракте Овечкина: первоначально он запросил $ 12,5 млн в год

Обозреватель канадской телекомпании TSN Фрэнк Серавалли рассказал некоторые детали переговоров между клубом «Вашингтон Кэпиталз» и нападающим Александром Овечкиным о новом контракте для россиянина.



«Что касается переговоров между «Вашингтоном» и Овечкиным, то мне говорили, что первоначальный запрос россиянина перед пандемией составлял $ 12,5 млн в год. Посмотрим, к чему это приведёт величайшего снайпера своего поколения. Кстати, на днях НХЛ провела собрание со своими сотрудниками и сообщила, что они могут рассчитывать на 75% своих зарплат в нынешнем сезоне. Это говорит о той ситуации, с которой столкнулась лига, пытаясь вернуться на прежний уровень доходов во время пандемии коронавируса», — сказал Серавалли в эфире TSN.



Нынешний контракт Овечкина с «Вашингтоном» составляет $ 9,5 млн и заканчивается после сезона-2020/2021. В прошлом сезоне россиянин набрал 67 (48+19) очков в 68 матчах регулярного чемпионата и выиграл приз лучшему снайперу.

Овечкин заявил, что ещё не вёл переговоров с «Вашингтоном» о продлении контракта