«Айлендерс» заключил трёхлетний контракт с Барзалом на $ 21 млн
«Нью-Йорк Айлендерс» подписал новый контракт с 23-летним нападающим Мэтью Барзалом, сообщает известный канадский телевизионный обозреватель Даррен Дрегер на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что соглашение заключено на три года. Общая сумма сделки составит $ 21 млн. В среднем за год Барзал будет получать $ 7 млн.
Распределение заработной платы по сезонам будет таким: за первый год — $ 4 млн, за второй — $ 7 млн, за третий — $ 10 млн. Кроме того, уточняется, что зарплата за первый сезон включает $ 1 млн в качестве подписного бонуса.
Барзал был выбран клубом из Нью-Йорка на драфте-2015 под общим 16-м номером. В прошлом сезоне он набрал 60 (19+41) очков в 68 матчах. В плей-офф на его счету 17 (5+12) очков в 22 встречах.
«Айлендерс» предлагают Барзалу $ 7,5 млн в год по новому контракту
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