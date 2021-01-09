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Кроуфорд: мне посчастливилось провести долгую карьеру. Я отдал хоккею всё, что мог

Кроуфорд: мне посчастливилось провести долгую карьеру. Я отдал хоккею всё, что мог
Хоккей / НХЛ 0
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Экс-голкипер «Чикаго Блэкхоукс» и «Нью-Джерси Дэвилз» Кори Кроуфорд прокомментировал решение завершить карьеру.

«Мне посчастливилось провести долгую карьеру, играя в профессиональный хоккей. Я хотел продолжить карьеру, но считаю, что отдал всё, что мог, игре в хоккей. Я решил, что пора уходить. Хотел бы поблагодарить «Нью-Джерси» за понимание и поддержку моего решения.

Хотел бы поблагодарить и «Чикаго» за предоставленную возможность осуществить мою детскую мечту. Я горжусь тем, что выиграл два Кубка Стэнли в «Чикаго». Спасибо всем товарищам по команде и тренерам, которые были со мной на протяжении многих лет. Спасибо и фанатам, которые делают эту отличную игру такой, какая она есть. Я счастлив и взволнован переходом к следующей главе жизни со своей семьей», — приводит слова Кроуфорда пресс-служба «Нью-Джерси».

Двукратный обладатель Кубка Стэнли голкипер Кори Кроуфорд завершил карьеру
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