Кроуфорд: мне посчастливилось провести долгую карьеру. Я отдал хоккею всё, что мог

Экс-голкипер «Чикаго Блэкхоукс» и «Нью-Джерси Дэвилз» Кори Кроуфорд прокомментировал решение завершить карьеру.



«Мне посчастливилось провести долгую карьеру, играя в профессиональный хоккей. Я хотел продолжить карьеру, но считаю, что отдал всё, что мог, игре в хоккей. Я решил, что пора уходить. Хотел бы поблагодарить «Нью-Джерси» за понимание и поддержку моего решения.



Хотел бы поблагодарить и «Чикаго» за предоставленную возможность осуществить мою детскую мечту. Я горжусь тем, что выиграл два Кубка Стэнли в «Чикаго». Спасибо всем товарищам по команде и тренерам, которые были со мной на протяжении многих лет. Спасибо и фанатам, которые делают эту отличную игру такой, какая она есть. Я счастлив и взволнован переходом к следующей главе жизни со своей семьей», — приводит слова Кроуфорда пресс-служба «Нью-Джерси».

Двукратный обладатель Кубка Стэнли голкипер Кори Кроуфорд завершил карьеру