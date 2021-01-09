Буше: не могу сказать, что хоккей в АХЛ и КХЛ различается. Для меня не было перемены

Нападающий «Авангарда» Рид Буше подвёл итоги встречи с «Металлургом» (4:2).
«Мы сегодня уверенно действовали весь матч, понимали, что в третьем периоде «Металлург» надавит, но мы смогли их сдержать. Да, мы здорово смотрелись с Зерновым и Ковальчуком, создавали моменты, некоторые сумели реализовать. Играли лучше, чем в предыдущем матче, но нам ещё потребуется время, чтобы нащупать химию.
«Авангард» прервал серию неудачных матчей в начале года? Нельзя выигрывать каждый матч в сезоне, есть взлёты и падения. Но главное — не отходить от своего плана, уделять внимание мелочам.
Не могу сказать, что в АХЛ и КХЛ разный хоккей. Тем более стиль Хартли очень схож с тем, во что я играл всю жизнь. Поэтому для меня большой перемены не было», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 9 января 2021
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