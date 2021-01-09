Анисин отдал голевую передачу и получил двухминутный штраф в дебютном матче за «Ижсталь»

Нападающий Михаил Анисин дебютировал за ижевскую «Ижсталь» в матче регулярного чемпионата ВХЛ с пермским «Молотом-Прикамье».
32-летний форвард отметился удалением на 7-й минуте встречи, а также отдал результативную передачу в конце первого периода. В итоге «Ижсталь» одержала победу со счётом 3:2. Этот успех стал лишь восьмым для ижевской команды в нынешнем чемпионате. Клуб провёл 35 матчей. «Ижсталь» занимает последнее место в сводной таблице ВХЛ, имея в активе всего 20 очков.
Напомним, в минувшем регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги Анисин сыграл за «Хумо» в 34 матчах, забросил 6 шайб, отдал 14 результативных передач и получил 37 минут штрафа. В плей-офф он выходил на лёд в 11 встречах. Заброшенными шайбами форвард не отметился, однако записал на свой счёт 6 ассистов.
- 9 января 2021
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